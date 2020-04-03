Нефть перешла к уверенному росту на ожиданиях экстренной встречи ОПЕК+, Brent - $32,26 за баррель

Цены на нефть эталонных марок заметно растут в ходе торгов в пятницу на новостях о проведении 6 апреля внеочередного заседания ОПЕК+.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:12 составляет $32,26 за баррель, что на $2,32 (7,75%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,17 (4,62%) - до $26,49 за баррель.

Оба контракта дешевели ранее в ходе торгов после рекордного роста накануне. Рост стоимости ближайших контрактов Brent и WTI в четверг в процентах стал максимальными в истории, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. Июньский фьючерс Brent подорожал на 21%, контракт WTI на май - на 24,7%.

Внеочередная встреча стран, участвующих в соглашении об ограничении нефтедобычи, ОПЕК+ состоится 6 апреля, сообщил "Интерфаксу" представитель Алжира, министр энергетики которого в текущем году является президентом конференции ОПЕК.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу в середине дня проведёт совещание о ситуации на глобальных энергорынках, аналогичное совещание перед мартовской встречей ОПЕК+, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент США Дональд Трамп в пятницу также планирует провести встречу с руководителями нефтяных компаний.

Накануне поддержку нефтяным ценам оказали сообщения о том, что Саудовская Аравия хочет созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения.

"Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК + и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит баланс на нефтяном рынке", - говорится в сообщении государственного информационного агентства страны.

Помимо этого, президент США заявил, что считает необходимым снижение добычи на 10-15 млн б/с.

"Я говорил, что нужно ослабить (снизить уровень добычи) на 10 (млн баррелей), может быть более, чем на 10... Может быть, на 15 (млн баррелей)", - отметил Трамп в ходе пресс-конференции в четверг.

"Если Россия и ОПЕК действительно согласуют сокращение такого объема, рынок придет в состояние равновесия и значительно поддержит цены, - отмечает главный финансовый директор Velandera Energy Маниш Радж, которого цитирует MarketWatch. - Однако на рынке сохраняются сомнения, что такое сокращение произойдет".