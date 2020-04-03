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Туризм 03.04.2020 15:34

Турбизнес Франции в апреле потеряет не менее 10 млрд евро из-за падения спроса

Туристическая отрасль Франции в апреле потеряет не менее 10 млрд евро из-за падения спроса в сфере туризма, сообщают местные СМИ со ссылкой на данные аналитического бюро Proturisme.

"С апреля по июнь 2019 года 42% французов или 28 млн человек отправились в отпуска или короткие поездки. 12 млн из них провели в отелях и других средствах размещения Франции четыре ночи и более, 6 млн выехали в отпуска за границу. Из-за рубежа за тот же период приехали 17 млн туристов", - пишут издания.

По данным Protourisme, на апрель приходится от 12% до 15% общего оборота сезона отпусков. Уже сейчас в сфере туризма остались без работы 400 тыс. человек, 50 тыс. временных рабочих мест сокращены.

"Отели и другие средства размещения Франции оценили потери за апрель в 4 млрд евро. Еще 6 млрд потеряют другие участники рынка, такие как авиакомпании и транспортные компании, музеи, достопримечательности, рестораны, турагентства, владельцы торговых точек на морских курортах", - показало исследование бюро.

Бронирования летнего отдыха на морских курортах Франции также практически остановились, хотя по уже забронированным турам доля аннуляций, по данным Protourisme, не превышает 7%.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ТУРИЗМ, ПОТЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]