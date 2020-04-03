Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что введение жесткого карантина и комендантского часа в не улучшит ситуацию в стране.

"Вот нас завтра посадили в квартиры и закрыли. Семья по пять-семь человек, и кто-то один из них болен - мы его закрыли в квартиру со всеми. И что произошло? Коронавирус распространяется в течение нескольких часов среди всех. И если ты был один, ходил на воздухе, дышал, на ногах переносил коронавирус, ты завтра в этой затхлой квартире передашь этот вирус всей семье", - сказал Лукашенко во время поездки в Смолевичский район в пятницу.

Президента цитирует госагентство БелТА.

По его словам, если человек заболел и у него есть острая респираторная инфекция, то его нужно отправлять в этот период на улицу. "Продышись, детишек вызови в лес, парк, а не загони в квартиру и закрой. Мы этим путем не пошли", - добавил глава государства.

"В Москве пропуск уже выписывают, чтобы выйти из дома и квартиры. Что бы ты ни выписывал, люди все равно будут общаться друг с другом - в подъезде не проконтролируешь. И вот семь человек в одной семье, пять в другой: в затхлом пространстве контакт - и все заболели. И попадают в больницу уже на искусственную вентиляцию легких", - заявил президент.

При этом Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси отказываются от массового карантина не из бравады, а оценивая ситуацию.

"Дело даже не в коронавирусе. Мы преодолеваем пик сезонных заболеваний (слава богу, что у нас падение смертности), и в это время надо поберечься. Все от жизни, а мы хотим загнать эту жизнь в какую-то клетку. Не получится, все это глупость. Почему это делают? Поговорим об этом позже", - добавил он.