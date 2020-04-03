Ситуация в мировой экономике резко ухудшается из-за карантина, Китай пока не может это компенсировать - Набиуллина

Ситуация в мировой экономике из-за вводимых в ряде стран карантинных мер резко ухудшается, "оживление" китайской экономики пока не может компенсировать это, мировой ВВП во втором квартале существенно снизится, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.
"Ситуация в экономике существенно изменилась с момента последнего заседания совета директоров по ставке. Изменились и внешние, и внутренние условия. Во многих странах вводятся жесткие карантинные меры, это ведет к резкому ухудшению ситуации в мировой экономике", - сказала она.
"Постепенное возвращение китайской экономики к нормальному режиму после периода карантина в первом квартале пока не способно компенсировать выпадающий спрос в остальных экономиках. Мировой ВВП во втором квартале существенно снизится", - отметила она.
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