Ситуация в мировой экономике резко ухудшается из-за карантина, Китай пока не может это компенсировать - Набиуллина

Ситуация в мировой экономике из-за вводимых в ряде стран карантинных мер резко ухудшается, "оживление" китайской экономики пока не может компенсировать это, мировой ВВП во втором квартале существенно снизится, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.

"Ситуация в экономике существенно изменилась с момента последнего заседания совета директоров по ставке. Изменились и внешние, и внутренние условия. Во многих странах вводятся жесткие карантинные меры, это ведет к резкому ухудшению ситуации в мировой экономике", - сказала она.

"Постепенное возвращение китайской экономики к нормальному режиму после периода карантина в первом квартале пока не способно компенсировать выпадающий спрос в остальных экономиках. Мировой ВВП во втором квартале существенно снизится", - отметила она.