Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8427 RUR   0.022 GBR   2.1034 TRY   0.2563

Цена на нефть

02.04   $/bbl WTI 25.32 5.01 Brent 29.94 5.20

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.04.2020 19:39

Google создала сайт с данными о передвижениях пользователей, чтобы бороться с коронавирусом

Компания Google начала публиковать отчеты с данными, показывающими, как меняются передвижения пользователей в период эпидемии коронавируса, сообщила компания в своем блоге в пятницу.

Отчеты (Community Mobility Reports) в первую очередь предназначены для органов здравоохранения. В Google надеются, что информация поможет им принимать решения относительно мер для борьбы с коронавирусом.

"В отчетах используются агрегированные анонимные данные для составления графика тенденций передвижения (...) в различных местах, таких как точки розничной торговли и места отдыха, продуктовые магазины и аптеки, парки, транзитные пункты, места работы и проживания", - сообщает Google.

В отчетах отображается прирост или спад посещений в процентах, компания не разглашает точное количество людей, посещающих те или иные места. Информация в отчетах собирается за 48-72 часа до их публикации.

Компания планирует выпускать отчеты по 131 стране и региону, и в дальнейшем дополнять базу отчетов. России в настоящее время в списке стран, по которым доступна информация, нет.

В России уровень самоизоляции граждан оценивает "Яндекс". В компании рассчитали индекс самоизоляции для крупных городов. Он варьируется от 0, что соответствует уровню часа пик в типичный будний день, до 5 - показателю, который обычно бывают глубокой ночью.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, GOOGLE, ПЕРЕДВИЖЕНИЕ, ОТЧЕТ


Похожие новости


Сотрудники Google провели акции протеста по всему миру против сексуальных домогательств Google ввел самоуничтожающиеся электронные письма Google откажется от рекламы криптовалют вслед за Facebook Пользователи Google по всему миру в уходящем году активнее всего искали информацию об урагане Ирма, iPhone 8 и iPhone X Смартфоны Android отправляют Google геолокационные данные без ведома владельца Google готов помочь издателям с увеличением платной подписки

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]