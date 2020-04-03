Страны ОДКБ близки к пику распространения коронавируса - генсек

Страны, входящие в Организацию договора о коллективной безопасности, подошли к пику распространения коронавируса, ситуация находится под контролем.

Как сообщили в пресс-службе организации, об этом было заявлено на переговорах генсека ОДКБ Станислава Зуся с секретарями Совбезов стран членов организации.

"Было отмечено, все страны, кроме Таджикистана, подошли к стадии пиковых показателей распространения эпидемии, при этом ситуация везде сложная, но контролируемая", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщил Зась, эффективность контроля над ситуацией достигается путем своевременного применения ограничительных и превентивных мер, принимаемых правительствами, структурами здравоохранения, санэпидемнадзора и компетентными органами.

Ранее в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в РФ еще не пройден. По данным оперштаба, на утро 3 апреля число выявленных зараженных в России достигло 4149.

В настоящее время в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.