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СНГ 03.04.2020 19:00

Страны ОДКБ близки к пику распространения коронавируса - генсек

Страны, входящие в Организацию договора о коллективной безопасности, подошли к пику распространения коронавируса, ситуация находится под контролем.

Как сообщили в пресс-службе организации, об этом было заявлено на переговорах генсека ОДКБ Станислава Зуся с секретарями Совбезов стран членов организации.

"Было отмечено, все страны, кроме Таджикистана, подошли к стадии пиковых показателей распространения эпидемии, при этом ситуация везде сложная, но контролируемая", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщил Зась, эффективность контроля над ситуацией достигается путем своевременного применения ограничительных и превентивных мер, принимаемых правительствами, структурами здравоохранения, санэпидемнадзора и компетентными органами.

Ранее в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в РФ еще не пройден. По данным оперштаба, на утро 3 апреля число выявленных зараженных в России достигло 4149.

В настоящее время в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.

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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, ВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]