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Регион 03.04.2020 20:03

Президент Грузии направила часть своих средств в фонд борьбы с коронавирусом

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в течение трех месяцев будет перечислять часть своей зарплаты в фонд борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщает в пятницу администрация грузинского президента.

В сообщении говорится, что часть зарплаты в этот фонд также будут перечислять все сотрудники администрации президента Грузии.

Грузинский фонд StopCov в настоящее время уже собрал 22 млн лари ($7 млн). Фонд оказывает помощь наиболее уязвимым в период распространения коронавируса группам населения. Средства в фонд могут пожертвовать как организации, так и частные лица.

Ранее Зурабишвили перечислила в фонд StopCov 30 тыс. лари (около $9,3 тыс.) из собственного фонда.

На этой неделе члены правительства Грузии и депутаты парламента также заявили, что в течение трех месяцев будут перечислять часть своей зарплаты в фонд борьбы с коронавирусом.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КОРОНАВИРУС, ПОЖЕРТВОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]