Президент Грузии направила часть своих средств в фонд борьбы с коронавирусом

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в течение трех месяцев будет перечислять часть своей зарплаты в фонд борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщает в пятницу администрация грузинского президента.

В сообщении говорится, что часть зарплаты в этот фонд также будут перечислять все сотрудники администрации президента Грузии.

Грузинский фонд StopCov в настоящее время уже собрал 22 млн лари ($7 млн). Фонд оказывает помощь наиболее уязвимым в период распространения коронавируса группам населения. Средства в фонд могут пожертвовать как организации, так и частные лица.

Ранее Зурабишвили перечислила в фонд StopCov 30 тыс. лари (около $9,3 тыс.) из собственного фонда.

На этой неделе члены правительства Грузии и депутаты парламента также заявили, что в течение трех месяцев будут перечислять часть своей зарплаты в фонд борьбы с коронавирусом.