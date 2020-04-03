Акционеры Gunay Bank в мае утвердят новый состав Наблюдательного совета

Внеочередное общее собрание акционеров Gunay Bank состоится 19 мая, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

"На заседании планируется рассмотреть и утвердить состав Наблюдательного совета и правления, а также утвердить финансовую отчетность банка за 2019 год", - отметили в банке.

Кроме этого, акционеры обсудят и другие вопросы, связанные с текущей деятельностью банка.

ОАО Gunay Bank лицензию на деятельность в Азербайджане получило в 1992 году. Акционерами банка являются 7 физических лиц.

А.Мамедов