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Финансы 03.04.2020 17:39

Акционеры Gunay Bank в мае утвердят новый состав Наблюдательного совета

Внеочередное общее собрание акционеров Gunay Bank состоится 19 мая, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

"На заседании планируется рассмотреть и утвердить состав Наблюдательного совета и правления, а также утвердить финансовую отчетность банка за 2019 год", - отметили в банке.

Кроме этого, акционеры обсудят и другие вопросы, связанные с текущей деятельностью банка.

ОАО Gunay Bank лицензию на деятельность в Азербайджане получило в 1992 году. Акционерами банка являются 7 физических лиц.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, АКЦИОНЕРЫ, СОБРАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]