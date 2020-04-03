В Ливии не прекращаются боевые действия, несмотря на коронавирус - Боррель

Пандемия коронавируса привела к приостановке боевых действий во многих районах мира, однако исключением стала Ливия, заявил в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Коронавирус де-факто привел к определенному перемирию во многих местах, кроме Ливии", - сказал Боррель после заседания Совета ЕС по иностранным делам, в формате видеоконференции.

"Мы сожалеем о том, что бои за Триполи активизируются, несмотря на призыв к перемирию от генсека ООН", - отметил Боррель, добавив, что власти ЕС внимательно следят за развитием событий в Ливии.

В настоящее время в Ливии наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное ООН правительство в Триполи и так называемое восточное правительство, которое поддерживает маршал Халифа Хафтар. С апреля 2019 года его армия штурмует ливийскую столицу.