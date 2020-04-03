Акционеры Holcim Azerbaijan в июне обсудят распределение дивидендов за 2019г

Акционеры ОАО "Holcim Azerbaijan" на общем годовом собрании 3 июня 2020 года обсудят итоги деятельности в 2019 году, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

«Акционерам на заседании предстоит также утвердить финансовую отчетность за 2019 год и распределение дивидендов по итогам минувшего финансового года, назначить членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии», - отметили в компании.

Кроме того, на заседании планируется утвердить: поправки и дополнения и в Устав компании; Соглашение о промышленной интеллектуальной собственности, которое будет подписано между "Holcim Azerbaijan" и "Holcim Technology” LTD; Брендовое соглашение, которое подпишут "Holcim Azerbaijan" и "Lafarge Holcim” LTD.

Также акционеры на заседании намерены утвердить кредиторские соглашения между "Holcim Azerbaijan" и "Holcim Auslandbeteiligungs GMBH” и согласовать замену в этих договорах кредитора (Holcim Auslandbeteiligungs GMBH) на компанию "LHIF” LTD.

ОАО Holcim Azerbaijan в настоящее время является одним из крупнейших производителей цемента в Азербайджане. Основным акционером предприятия является LafargeHolcim (66%).

Н.Аббасова







