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Бизнес и законодательство 03.04.2020 17:48

Акционеры Holcim Azerbaijan в июне обсудят распределение дивидендов за 2019г

Акционеры ОАО "Holcim Azerbaijan" на общем годовом собрании 3 июня 2020 года обсудят итоги деятельности в 2019 году, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

«Акционерам на заседании предстоит также утвердить финансовую отчетность за 2019 год и распределение дивидендов по итогам минувшего финансового года, назначить членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии», - отметили в компании.

Кроме того, на заседании планируется утвердить: поправки и дополнения и в Устав компании; Соглашение о промышленной интеллектуальной собственности, которое будет подписано между "Holcim Azerbaijan" и "Holcim Technology” LTD; Брендовое соглашение, которое подпишут "Holcim Azerbaijan" и "Lafarge Holcim” LTD.

Также акционеры на заседании намерены утвердить кредиторские соглашения между "Holcim Azerbaijan" и "Holcim Auslandbeteiligungs GMBH” и согласовать замену в этих договорах кредитора (Holcim Auslandbeteiligungs GMBH) на компанию "LHIF” LTD.

ОАО Holcim Azerbaijan в настоящее время является одним из крупнейших производителей цемента в Азербайджане. Основным акционером предприятия является LafargeHolcim (66%).

Н.Аббасова




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Тэги: HOLCIM, АКЦИОНЕРЫ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]