ASK отбирает консультанта для подготовки 5-летнего стратегического плана 6 «дочек»

Азербайджанская промышленная корпорация (ASK) отбирает консультанта для подготовки 5-летнего стратегического плана для 6 дочерних компаний, входящих в корпорацию.
Отбор проводится методом открытого тендера.
Стоимость участия в тендере – 750 манатов.
Тендерные предложения компаний принимаются до 17:00 1 мая. Тендерная процедура состоится в 15:00 5 мая.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 ноября 2017 года подписал указ о создании ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» (ASK). Целью создания ASK является повышение эффективности использования госимущества, внедрение системы надзора посредством корпоративного управления и отчетности, создание благоприятных условий для кооперации между госпредприятиями и повышение производственного потенциала. Уставный капитал корпорации равен 500 млн манатов.
Б.Рустамбеков
Карабахский конфликт может быть решен на основе взаимного компромисса и отказа от максималистских подходов – МИД РФ
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Саудовская Аравия призывает собрать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения
Германия возобновит производство медицинских масок - глава Минздрава
Сингапур на месяц закроет школы из-за коронавируса
Турбизнес Франции в апреле потеряет не менее 10 млрд евро из-за падения спроса
Президент Алиев распорядился выделить около 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Физулинского района
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Губинского района
Президент Азербайджана выделил 700 тыс. манатов на улучшение системы орошения Гейгельского района
Оппозиция требует от властей Белоруссии правдивой информации о распространении Covid-19
Страны ОДКБ близки к пику распространения коронавируса - генсек
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк ВТБ (Азербайджан) продлил обслуживание карт с истекшим сроком действия
Moody’s не видит рисков связанных с управлением Банка Республика
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог