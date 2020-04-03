ASK отбирает консультанта для подготовки 5-летнего стратегического плана 6 «дочек»

Азербайджанская промышленная корпорация (ASK) отбирает консультанта для подготовки 5-летнего стратегического плана для 6 дочерних компаний, входящих в корпорацию.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере – 750 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 17:00 1 мая. Тендерная процедура состоится в 15:00 5 мая.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 ноября 2017 года подписал указ о создании ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» (ASK). Целью создания ASK является повышение эффективности использования госимущества, внедрение системы надзора посредством корпоративного управления и отчетности, создание благоприятных условий для кооперации между госпредприятиями и повышение производственного потенциала. Уставный капитал корпорации равен 500 млн манатов.

Б.Рустамбеков