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Финансы 03.04.2020 17:59

АИКГФ продлил сроки тендера по отбору страховщика имущества

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд продлил сроки тендера по отбору страховщика имущества, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в АИКГФ.

"Прием тендерных предложений продлен до 5 мая 2020 года. Вскрытие предложений пройдет 6 мая в 10:00 ", - отметили в фонде.

Как сообщалось ранее, стоимость участия в тендере составляет 100 манатов.

Для дополнительной информации можно обратиться по номеру (+99412) 441-24-23 (внутренний номер: 203).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд» и создании «Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда» (АИКГФ). Уставный капитал АИКГФ равен 566 млн манатов.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АИКГФ, ТЕНДЕР, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]