АИКГФ продлил сроки тендера по отбору страховщика имущества

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд продлил сроки тендера по отбору страховщика имущества, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в АИКГФ.

"Прием тендерных предложений продлен до 5 мая 2020 года. Вскрытие предложений пройдет 6 мая в 10:00 ", - отметили в фонде.

Как сообщалось ранее, стоимость участия в тендере составляет 100 манатов.

Для дополнительной информации можно обратиться по номеру (+99412) 441-24-23 (внутренний номер: 203).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд» и создании «Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда» (АИКГФ). Уставный капитал АИКГФ равен 566 млн манатов.

А. Мамедов