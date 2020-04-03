ОПЕК+ изучает сценарий сокращения нефтедобычи на 10 млн б/с вместе с Северной Америкой

Страны ОПЕК+ изучают сценарий сокращения нефтедобычи на 10 млн баррелей в сутки вместе со странами Северной Америки, пишет Dow Jones со ссылкой на источники.
При этом Саудовская Аравия должна сократить добычу минимум на 3 млн б/с с текущего уровня, другие страны Персидского залива - на 1,5 млн б/с, Россия - на 1,5 млн б/с.
США, Канада и Бразилия должны будут сократить нефтедобычу примерно на 2 млн б/с. При этом Техас рассматривает возможность снижения минимум на 500 тыс. б/с.
Агентство пишет также, что независимые американские производители сообщили ОПЕК, что добровольно снизят нефтедобычу, а Минэнерго США ищет пути для того, чтобы уговорить Россию присоединиться к сокращениям.
По словам источников издания, Россия решит о необходимости присоединиться к действиям ОПЕК после разговора президента США Дональда Трампа с представителями американских нефтяных компаний. При этом крупные американские компании опасаются вопросов, связанных с антимонопольным законодательством в случае присоединения к ОПЕК+.
Карабахский конфликт может быть решен на основе взаимного компромисса и отказа от максималистских подходов – МИД РФ
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Саудовская Аравия призывает собрать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения
Германия возобновит производство медицинских масок - глава Минздрава
Сингапур на месяц закроет школы из-за коронавируса
Турбизнес Франции в апреле потеряет не менее 10 млрд евро из-за падения спроса
Президент Алиев распорядился выделить около 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Физулинского района
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Губинского района
Президент Азербайджана выделил 700 тыс. манатов на улучшение системы орошения Гейгельского района
Оппозиция требует от властей Белоруссии правдивой информации о распространении Covid-19
Страны ОДКБ близки к пику распространения коронавируса - генсек
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк ВТБ (Азербайджан) продлил обслуживание карт с истекшим сроком действия
Moody’s не видит рисков связанных с управлением Банка Республика
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог