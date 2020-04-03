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ТЭК 03.04.2020 18:03

ОПЕК+ изучает сценарий сокращения нефтедобычи на 10 млн б/с вместе с Северной Америкой

Страны ОПЕК+ изучают сценарий сокращения нефтедобычи на 10 млн баррелей в сутки вместе со странами Северной Америки, пишет Dow Jones со ссылкой на источники.

При этом Саудовская Аравия должна сократить добычу минимум на 3 млн б/с с текущего уровня, другие страны Персидского залива - на 1,5 млн б/с, Россия - на 1,5 млн б/с.

США, Канада и Бразилия должны будут сократить нефтедобычу примерно на 2 млн б/с. При этом Техас рассматривает возможность снижения минимум на 500 тыс. б/с.

Агентство пишет также, что независимые американские производители сообщили ОПЕК, что добровольно снизят нефтедобычу, а Минэнерго США ищет пути для того, чтобы уговорить Россию присоединиться к сокращениям.

По словам источников издания, Россия решит о необходимости присоединиться к действиям ОПЕК после разговора президента США Дональда Трампа с представителями американских нефтяных компаний. При этом крупные американские компании опасаются вопросов, связанных с антимонопольным законодательством в случае присоединения к ОПЕК+.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИР, НЕФТЕДОБЫЧА, СОКРАЩЕНИЯ, СЦЕНАРИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]