ОПЕК+ изучает сценарий сокращения нефтедобычи на 10 млн б/с вместе с Северной Америкой

Страны ОПЕК+ изучают сценарий сокращения нефтедобычи на 10 млн баррелей в сутки вместе со странами Северной Америки, пишет Dow Jones со ссылкой на источники.

При этом Саудовская Аравия должна сократить добычу минимум на 3 млн б/с с текущего уровня, другие страны Персидского залива - на 1,5 млн б/с, Россия - на 1,5 млн б/с.

США, Канада и Бразилия должны будут сократить нефтедобычу примерно на 2 млн б/с. При этом Техас рассматривает возможность снижения минимум на 500 тыс. б/с.

Агентство пишет также, что независимые американские производители сообщили ОПЕК, что добровольно снизят нефтедобычу, а Минэнерго США ищет пути для того, чтобы уговорить Россию присоединиться к сокращениям.

По словам источников издания, Россия решит о необходимости присоединиться к действиям ОПЕК после разговора президента США Дональда Трампа с представителями американских нефтяных компаний. При этом крупные американские компании опасаются вопросов, связанных с антимонопольным законодательством в случае присоединения к ОПЕК+.