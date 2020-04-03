Власти Токио рассматривают возможность приспособить Олимпийскую деревню под прием пациентов с коронавирусом

Губернатор префектуры Токио Юрико Коикэ ведет переговоры о том, чтобы перепрофилировать строящуюся Олимпийскую деревню под временный госпиталь для больных с коронавирусом, сообщает в пятницу агентство Associated press (AP).
"Один из вариантов, но деревня еще не достроена. Мы ведем переговоры о местах, которые доступны уже сегодня или завтра и проверяем одну возможность за другой", - приводит ее слова агентство.
Она добавила, что в качестве одного из вариантов размещения пациентов власти префектуры рассматривают покупку отеля.
Между тем в руководстве комплекса Олимпийской деревни заявили, что компании-застройщики не получали предложение от властей префектуры по поводу организации временного госпиталя.
По данным AP, в строительстве Олимпийской деревни у побережья Токийского залива участвуют власти префектуры и еще 10 частных компаний. Жилье в Олимпийской деревне после проведения Олимпиады должно быть распродано. Продажа будущих квартир уже началась, а их цена составляет от $500 тыс. до $2 млн. Заселяться жильцы должны начать с 2023 года.
24 марта было официально объявлено о переносе на следующий год Олимпийских и Паралимпийских игр-2020 в Токио. Причина - вспышка коронавируса, парализовавшая спорт во всем мире. Из-за нее были отменены или перенесены многие международные крупнейшие соревнования, а также национальные первенства.
Изначально Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
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