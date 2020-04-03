Карабахский конфликт может быть решен на основе взаимного компромисса и отказа от максималистских подходов – МИД РФ

Урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта возможно исключительно мирным путем при обоюдных уступках, считает замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Разделяем озабоченность сторон, связанную с нерешенностью нагорно-карабахского конфликта. России отнюдь не безразлична судьба близких нам азербайджанского и армянского народов, отношения с которыми имеют глубокие исторические корни. Мы заинтересованы в том, чтобы перестали гибнуть люди, чтобы мир и стабильность вернулись в соседний нам регион», - сказал Руденко в интервью информационному агентству «Москва-Баку».

Текст интервью опубликован на сайте внешнеполитического ведомства России.

По словам Руденко, урегулирование конфликта должно быть достигнуто исключительно мирными дипломатическими средствами.

«Необходимо проявить политическую волю, отказаться от тупикового пути, основанного на максималистских подходах, и начать договариваться, исходя из того, что решение конфликта – это не односторонние уступки, а дорога с двусторонним движением. Реальные шаги, направленные на поиск компромисса, могут стать наиболее эффективными мерами, нацеленными на подготовку населения к миру», - отметил он.

Замминистра подчеркнул, что Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ будет оказывать необходимое посредническое содействие для урегулирования конфликта.

Руденко также прокомментировал российско-азербайджанские двусторонние отношения. «Нам удалось создать прочный фундамент российско-азербайджанского стратегического партнерства, который способствует развитию взаимовыгодного сотрудничества. Отношения между Москвой и Баку основываются на принципах суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела, подлинном уважении интересов друг друга, сохранении и приумножении традиций дружбы и добрососедства. Сегодня Россия и Азербайджан тесно и активно сотрудничают в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах», - подчеркнул он.

Замглавы МИД отметил, что Россия является одним из главных торговых партнеров Азербайджана. «В 2019 г. двусторонний товарооборот составил $3,2 млрд, что на 27,4% больше, чем в 2018 г. В Азербайджане работают 950 совместных компаний. Российские инвестиции в Азербайджан составили $4,5 млрд, азербайджанские – $1,5 млрд. Эффективно реализуется пятитрековый План действий на период до 2024 г., направленный на вывод российско-азербайджанского стратегического партнерства на качественно новый уровень. В разработке – новая (шестая) «дорожная карта» о сотрудничестве в сфере инновационного развития и цифровой экономики», - сказал он.

Руденко добавил, что Россия и Азербайджан особое внимание уделяют сотрудничеству в культурно-гуманитарной и образовательной сферах.

«В прошлом году состоялись Дни культуры России в Азербайджане, которые вызвали большой интерес публики. В текущем году планируется проведение Дней культуры Азербайджана в России. Ожидается участие представительной азербайджанской делегации в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме 12-14 ноября 2020г», - подчеркнул замминистра иностранных дел РФ.

А. Азизов