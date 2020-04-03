В Великобритании за сутки скончались более 680 человек с коронавирусом

Медики в Великобритании за сутки зафиксировали еще 684 случая смерти пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщает в пятницу Министерство здравоохранения Великобритании.
Кроме того, в стране за сутки диагностировали 4 тыс. 450 новых случаев заражения COVID-19.
Таким образом, количество выявленных заразившихся в стране превысило отметку в 38 тыс., число скончавшихся в стране достигло 3 тыс. 605.
Таким образом, в стране продолжается ускорение темпов роста числа подтвержденных случаев заражения, а также - случаев смерти пациентов.
Как отмечает Минздрав, в общей сложности, 173 тыс. 784 жителей Великобритании прошли тест на наличие коронавируса.
Ранее в пятницу сообщалось, что заболевший коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пока останется в самоизоляции из-за того, что у него пока не спадает температура.
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