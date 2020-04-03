Нефть активно растет на ожиданиях экстренной встречи ОПЕК+, Brent на уровне $33,22 за баррель

Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются на торгах в пятницу на новостях о проведении 6 апреля внеочередного заседания ОПЕК+, при этом котировки фьючерсов на нефть Brent растут почти на 11%.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:37 составляет $33,22 за баррель, что на $3,28 (10,96%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,16 (4,58%) - до $26,48 за баррель.

Оба контракта дешевели ранее в ходе торгов после рекордного роста накануне. Рост стоимости ближайших контрактов Brent и WTI в четверг в процентах стал максимальными в истории, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. Июньский фьючерс Brent подорожал на 21%, контракт WTI на май - на 24,7%.

Внеочередная встреча стран, участвующих в соглашении об ограничении нефтедобычи, ОПЕК+ состоится 6 апреля, сообщил "Интерфаксу" представитель Алжира, министр энергетики которого в текущем году является президентом конференции ОПЕК.

Страны ОПЕК+ изучают сценарий сокращения нефтедобычи на 10 млн баррелей в сутки вместе со странами Северной Америки, пишет Dow Jones со ссылкой на источники.

При этом Саудовская Аравия должна сократить добычу минимум на 3 млн б/с с текущего уровня, другие страны Персидского залива - на 1,5 млн б/с, Россия - на 1,5 млн б/с.