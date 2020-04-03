В Баку зарегистрировано 149 случаев заражения коронавирусом – штаб

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана впервые опубликовал число зараженных коронавирусом в различных регионах страны.
Согласно данным штаба, на 3 апреля больше всего случаев заражения было зарегистрировано в Баку – 149, на втором и третьем местах – Лянкяранский и Джалилабадский районы, где зарегистрировано соответственно 18 и 15 случаев. В Сальянском районе было зарегистрировано 12 случаев, а в Абшеронском – 11. В остальных регионах Азербайджана зарегистрировано менее 10 случаев.
По данным штаба, еще 98 зараженных являются гражданами Азербайджана, вернувшимися из зарубежных стран.
Больше всего случаев коронавируса в Баку зарегистрировано в Ясамальском (27 случаев), Насиминском и Бинагадинском районах (по 23 случая).
Меньше всего зараженных в Баку – в Пираллахинском и Низаминском районах – по 2 человека.
Согласно данным оперативного штаба в Азербайджане всего зарегистрировано 443 случая заражения коронавирусом. Выздоровело 32 человека, пятеро - скончались. В настоящее время в больницах специального режима на лечении находятся 406 человек.
А. Мамедов
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