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ТЭК 03.04.2020 21:28

Путин: нефтедобычу надо сократить на 10 млн б/с от уровня I кв., но по-партнерски

Нефтедобычу в условиях падающего спроса нужно сократить в объеме примерно 10 млн баррелей в сутки от уровня первого квартала текущего года, и сделать это нужно по-партнерски, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на совещании по ситуации на мировом нефтяном рынке.

"По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объёме где-то 10 миллионов баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше. Для этого мы сегодня с вами собрались, чтобы обсудить эти вопросы", - сказал он.

"Конечно, это всё должно происходить по-партнёрски. И полагаю, что когда говорю о партнёрском взаимодействии, то все, в том числе и наши партнёры, понимают, что речь может идти о сокращении от того уровня добычи, который сложился до начала кризиса, то есть речь идёт об уровне добычи первого квартала текущего года", - добавил российский президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЕДОБЫЧА, СОКРАЩЕНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]