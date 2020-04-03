Путин: нефтедобычу надо сократить на 10 млн б/с от уровня I кв., но по-партнерски

Нефтедобычу в условиях падающего спроса нужно сократить в объеме примерно 10 млн баррелей в сутки от уровня первого квартала текущего года, и сделать это нужно по-партнерски, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на совещании по ситуации на мировом нефтяном рынке.

"По предварительным оценкам, думаю, что речь может идти о сокращении в объёме где-то 10 миллионов баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше. Для этого мы сегодня с вами собрались, чтобы обсудить эти вопросы", - сказал он.

"Конечно, это всё должно происходить по-партнёрски. И полагаю, что когда говорю о партнёрском взаимодействии, то все, в том числе и наши партнёры, понимают, что речь может идти о сокращении от того уровня добычи, который сложился до начала кризиса, то есть речь идёт об уровне добычи первого квартала текущего года", - добавил российский президент.