Кувейт и Саудовская Аравия начали экспорт нефти из нейтральной зоны

Возобновился экспорт нефти, добываемой на месторождениях нейтральной зоны между Саудовской Аравией и Кувейтом, сообщило кувейтское информационное агентство KUNA со ссылкой на министра нефти страны Халида аль-Фадыля.
По его словам, в ближайшие субботу и воскресенье на танкер будет загружено около 1 млн баррелей нефти из этого региона, и он направится с грузом в азиатский регион.
Министр также поддержал призыв Саудовской Аравии повести переговоры в рамках ОПЕК+ для стабилизации ситуации на нефтяном рынке.
Нейтральная зона, площадь которой составляет более 5,7 тыс. квадратных километров, была создана в рамках соглашения между Кувейтом и Саудовской Аравией в 1922 году. В 1970 году страны договорились разделить эту зону, присоединив по ее половине к своим территориям при совместном использовании нефтяных ресурсов. Wafra и Khafji - два основных месторождения, находящихся в нейтральной зоне.
Конфликты между Саудовской Аравией и Кувейтом в 2014-2015 годах привели к полной приостановке производства нефти на этой территории, где может производиться примерно 0,5% мировой добычи нефти.
В конце февраля - начале марта на месторождениях началась пробная добыча нефти. Ранее предполагалась, что год спустя после начала опытной эксплуатации добыча сырья на месторождении Wafra составит 145 тыс. б/с, на Khafji - 175 тыс. б/с.
По поручению саудовского правительства американская Chevron эксплуатирует месторождение Wafra, на котором в 2015 году добывалось 220 тыс. баррелей нефти в сутки (б/с).
Месторождение Khafji эксплуатирует компания Al-Khafji Joint Operations (KJO) - совместное предприятие кувейтской Kuwait Gulf Oil Company (KGOC) и саудовской Aramco Gulf Operations Company (подразделение Saudi Aramco), которая до закрытия месторождения в 2014 году добывала 280-300 тыс. б/с.
Официальные представители королевства и эмирата неоднократно заявляли, что пуск в эксплуатацию месторождений не повлияет на договоренности по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Согласно их заверениям, новые объемы сырья будут необходимы для компенсации выпадающих мощностей.
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