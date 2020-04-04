США вскоре столкнутся с пиком коронавирусной эпидемии, считает Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что страну в скором времени ожидает пик эпидемии коронавируса COVID-19.

"Мы не знаем, когда произойдет резкое повышение (числа зараженных - ИФ), но это произойдет очень скоро. Скачок будет большим", - заявил Трамп на брифинге в Белом доме.

Он отметил, что нужно помочь всей стране, так как пик эпидемии может затронуть любой из штатов.

"В некоторых районах его (пика - ИФ) не будет, некоторые районы будут приятно удивлены... Другие штаты действительно окажутся в беде", - сказал Трамп.

Президент добавил, что США "проявляют огромную гибкость" в реагировании на распространение COVID-19.