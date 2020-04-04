Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8427 RUR   0.022 GBR   2.1034 TRY   0.2563

Цена на нефть

02.04   $/bbl WTI 25.32 5.01 Brent 29.94 5.20

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.04.2020 10:45

Трамп увольняет чиновника, который способствовал началу кампании по импичменту президента

Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс, что он увольняет генерального инспектора разведывательного сообщества США, который был вовлечен в инициирование расследования импичмента президента в прошлом году, сообщают СМИ.

В письме законодателям Трамп заявил, что планирует отстранить Майкла Аткинсона в течение 30 дней, заявив: "Жизненно важно, чтобы я полностью доверял назначенцам, выступающим в качестве генеральных инспекторов".

Аткинсон, ранее назначенный Трампом, сделал вывод, что отчет осведомителя, который доложил о беседе Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, касавшимся расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена в июле прошлого года, был достоверным, и Трамп злоупотребил своим служебным положением для своей политической выгоды, что стало угрозой для национальной безопасности Америки.

После этого возглавляемая демократами Палата представителей американского Конгресса проголосовала за импичмент Трампу, но возглавляемый республиканцами Сенат оправдал его в начале февраля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ЧИНОВНИК, УВОЛЬНЕНИЕ


Похожие новости


Ситуация на нефтяных рынках стала для экономики США тяжелым испытанием - Путин Facebook и Instagram вслед за Twitter удалили видео президента Бразилии о коронавирусе Трамп заявил, что намерен обсудить с Путиным нефть и торговлю Трамп хочет ослабить меры против коронавируса из-за опасений за экономику США Президент США верит в скорую победу над коронавирусом Трамп подписал закон о поддержке пострадавших от коронавируса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]