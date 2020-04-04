Трамп увольняет чиновника, который способствовал началу кампании по импичменту президента

Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс, что он увольняет генерального инспектора разведывательного сообщества США, который был вовлечен в инициирование расследования импичмента президента в прошлом году, сообщают СМИ.

В письме законодателям Трамп заявил, что планирует отстранить Майкла Аткинсона в течение 30 дней, заявив: "Жизненно важно, чтобы я полностью доверял назначенцам, выступающим в качестве генеральных инспекторов".

Аткинсон, ранее назначенный Трампом, сделал вывод, что отчет осведомителя, который доложил о беседе Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, касавшимся расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена в июле прошлого года, был достоверным, и Трамп злоупотребил своим служебным положением для своей политической выгоды, что стало угрозой для национальной безопасности Америки.

После этого возглавляемая демократами Палата представителей американского Конгресса проголосовала за импичмент Трампу, но возглавляемый республиканцами Сенат оправдал его в начале февраля.