В США в связи с распространением коронавируса в тюрьмах будут освобождать заключенных - генпрокурор

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил в пятницу, что Федеральное бюро тюрем столкнулось с быстрым распространением коронавируса в исправительных учреждениях страны, это вынуждает ведомство продолжить практику перевода части заключенных под домашний арест.

Барр сказал, что приоритет будет отдан тем тюрьмам, которых более других пострадали от инфекции. В первую очередь речь об исправительных учреждениях Окдейл в Луизиане, Элктон в Огайо и Данбери в Коннектикуте.

Бюро сообщило в пятницу, что в 122 тюрьмах начитывается 91 заключенный и 50 сотрудников, инфицированных COVID-19.