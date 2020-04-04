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Дальнее зарубежье 04.04.2020 11:15

В США в связи с распространением коронавируса в тюрьмах будут освобождать заключенных - генпрокурор

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил в пятницу, что Федеральное бюро тюрем столкнулось с быстрым распространением коронавируса в исправительных учреждениях страны, это вынуждает ведомство продолжить практику перевода части заключенных под домашний арест.

Барр сказал, что приоритет будет отдан тем тюрьмам, которых более других пострадали от инфекции. В первую очередь речь об исправительных учреждениях Окдейл в Луизиане, Элктон в Огайо и Данбери в Коннектикуте.

Бюро сообщило в пятницу, что в 122 тюрьмах начитывается 91 заключенный и 50 сотрудников, инфицированных COVID-19.

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Тэги: США, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ, КОРОНАВИРУС, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]