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Дальнее зарубежье 04.04.2020 11:50

Незадолго до выявления "уханьского" вируса в США разрабатывали программу борьбы с пандемиями

Старший директор Центра Дж. Байдена по глобальному взаимодействию при Пенсильванском университете Майкл Карпентер опубликовал в пятницу на своей странице в твиттере выдержку на статьи в газете Los Angeles Times, в которой говорится о программе предупреждения борьбы с коронавирусом, которая была развернута в США за несколько месяцев до начала эпидемии.

"За два месяца до того, как новый коронавирус начал смертоносное шествие в Ухане, администрация Трампа завершила программу раннего предупреждения пандемии с бюджетом в $200 млн, направленную на подготовку ученых к выявлению такой угрозы и реагированию на нее", - написал Карпентер в твиттере.

США сейчас ведут активную борьбу со вспышкой COVID-19. Президент США Дональд Трамп в прошлую пятницу подписал закон о финансовой поддержке американской экономики в размере $2 трлн, необходимой в связи с распространением коронавируса. Пакет финансовой помощи стал самой крупной мерой поддержки экономики в истории США, отмечают СМИ.

Закон предусматривает, в частности, денежные выплаты в размере $1200 американцам с доходом до $75 тыс. в год, создание программы поддержки малого бизнеса объемом $367 млрд, а также выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.

При этом лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер сказал, что принятые меры "определенно не являются концом нашей работы в Конгрессе".

"Ведутся разговоры о программе в размере нескольких триллионов долларов", - сообщил эксперт консервативного аналитического центра Heritage Foundation Стивен Мур.

В числе выдвинутых предложений - продление срока действия уже принятого пакета мер, а также устранение возможных лазеек в поспешно разработанном законопроекте. Одна из инициатив, о которой говорил как Трамп, так и лидеры демократов, предполагает выделение большего объема денежных средств из федерального бюджета для поддержки бюджетов штатов.

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Тэги: CША, ПАНДЕМИИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПРОГРАММА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]