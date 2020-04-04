Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8427 RUR   0.022 GBR   2.1034 TRY   0.2563

Цена на нефть

02.04   $/bbl WTI 25.32 5.01 Brent 29.94 5.20

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.04.2020 11:10

Мировые центробанки в феврале закупили 36 т золота, лидировала Турция - WGC

Мировые центробанки в феврале закупили 36 тонн золота для пополнения золотовалютных резервов, подсчитал World Gold Council (WGC).

Это почти на треть больше объема закупок января, хотя на 52% меньше, чем в феврале прошлого года.

С начала года объем закупок составляет 64,5 тонны, на 44% меньше, чем в январе-феврале 2018 года.

По объемам закупок, по оценкам WGC, в феврале лидировала Турция, увеличившая объем золота в резервах на 24,8 тонны. Среди крупных покупателей WGC также выделяет Россию (10,9 тонны), Казахстан (1,8 тонны) и Катар (1,6 тонны). Крупнейшим нетто-продавцом был Узбекистан, который снизил объем золота в резервах на 3,1 тонны.

Как правило, в основе расчетов WGC лежат данные Международного валютного фонда (МВФ), однако наблюдаются определенные разночтения. Например, официальные резервы Турции WGC рассчитывает по собственной методике. Также, по мнению WGC, в цифры по Португалии, которая, по данным МВФ, в феврале продала 2 тонны золота, могла закрасться ошибка.

Однако WGC не делает никаких примечаний по Австралии, которая, по данным МВФ, в феврале закупила почти 7 тонн золота, что делает ее третьим крупнейшим покупателем за месяц. Данные МВФ обновляются с определенным лагом и какие-то страны могли не попасть своевременно в статистику WGC.

ЦБ РФ несколько лет активно покупал золото и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок, но принял решении с 1 апреля приостановить покупку золота на внутреннем рынке.

Топ-10 по объему запасов золота в составе международных резервов (на апрель 2020):

Номер п/п Страна Объем золота в запасах, т Доля золота в объеме золотовалютных резервов
1 США 8 133,5 78,2%
2 Германия 3 366,5 74,0%
Международный валютный фонд 2 814,0
3 Италия 2 451,8 69,6%
4 Франция 2 436,0 63,6%
5 Россия 2 290,2 20,8%
6 Китай 1 948,3 3,1%
7 Швейцария 1 040,0 6,3%
8 Япония 765,2 2,9%
9 Индия 635,0 6,9%
10 Нидерланды 612,5 70,9%

Источник: WGC

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ЦБ, ЗОЛОТО, ЗАКУПКИ


Похожие новости


МВФ рекомендует центробанкам изучить вопрос о создании цифровой валюты Центробанки мира перешли от наращивания к сокращению золотовалютных резервов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]