Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8427 RUR   0.022 GBR   2.1034 TRY   0.2563

Цена на нефть

02.04   $/bbl WTI 25.32 5.01 Brent 29.94 5.20

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.04.2020 10:52

Эрдоган ввел запрет на въезд и выезд транспорта для 30 городов Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу огласил ряд новых мер борьбы со вспышкой COVID-19 в стране, сообщает агентство "Анадолу"

В частности, он объявил о "приостановлении въезда и выезда транспортных средств в 30 крупных городах Турции и провинции Зонгулдак".

Кроме того, отныне введены ограничения на передвижение молодежи по улицам турецких городов.

"В рамках борьбы с COVID-19 в Турции вводится запрет на выход на улицу для граждан, которые не достигли 20-летнего возраста, для тех, кто родился 1 января 2000 года и позже", - заявил турецкий лидер.

Также жители Турции будут обязаны носить маски в местах скопления людей.

Накануне сообщалось, что Экрем Имамоглу, градоначальник Стамбула, самого крупного города Турции, обращался в центральным властям Турции с призывом объявить о закрытии этого города.

По состоянию на 3 апреля в стране подтверждены почти 21 тыс. случаев заражения COVID-19 425 пациентов с вирусом умерли, 484 полностью вылечились.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ, УСИЛЕНИЕ


Похожие новости


Глава МИД Турции призывает прекратить все вооруженные конфликты на фоне ситуации с коронавирусом В Турции число зараженных коронавирусом превысило 13 тыс. человек, всего умерли более 200 человек Число заболевших COVID-19 в Турции превысило 10 тыс. человек В Турции число заразившихся коронавирусом приближается к тысяче В Таджикистане ищут четырех человек, летевших из Стамбула с инфицированным COVID-19 узбеком Введение налога в отелях Турции могут отложить на ноябрь 2020 года

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]