Эрдоган ввел запрет на въезд и выезд транспорта для 30 городов Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу огласил ряд новых мер борьбы со вспышкой COVID-19 в стране, сообщает агентство "Анадолу"
В частности, он объявил о "приостановлении въезда и выезда транспортных средств в 30 крупных городах Турции и провинции Зонгулдак".
Кроме того, отныне введены ограничения на передвижение молодежи по улицам турецких городов.
"В рамках борьбы с COVID-19 в Турции вводится запрет на выход на улицу для граждан, которые не достигли 20-летнего возраста, для тех, кто родился 1 января 2000 года и позже", - заявил турецкий лидер.
Также жители Турции будут обязаны носить маски в местах скопления людей.
Накануне сообщалось, что Экрем Имамоглу, градоначальник Стамбула, самого крупного города Турции, обращался в центральным властям Турции с призывом объявить о закрытии этого города.
По состоянию на 3 апреля в стране подтверждены почти 21 тыс. случаев заражения COVID-19 425 пациентов с вирусом умерли, 484 полностью вылечились.
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