В Грузии число зараженных Covid-19 увеличилось до 156

В Грузии за минувшие сутки выявлено еще восемь случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 156, сообщает в субботу Минздрав республики.

Более пяти тысяч граждан Грузии находятся в карантине, почти все они прибыли на родину из других стран. Более 300 человек находятся в стационарах под наблюдением врачей. Это та категория граждан, у кого есть симптомы коронавируса, и они проходят лабораторные тесты. Выздоровели - 28 пациентов.

Накануне директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе заявил журналистам, что пик эпидемии коронавируса в Грузии будет через две-три недели.

"Если на пике эпидемии у нас будет тысяча зараженных вирусом, то считайте, что мы вышли из этого кризиса с небольшими потерями", - сказал Церцвадзе.

В Грузии с 21 марта до 21 апреля на территории всей страны введен режим чрезвычайного положения, а с 31 марта и всеобщий карантин, а также комендантский час с 21:00 до 06:00 часов. Закрыты все торговые объекты, кроме продуктовых магазинов, аптек и отделений банков.