В Грузии число зараженных Covid-19 увеличилось до 156

В Грузии за минувшие сутки выявлено еще восемь случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 156, сообщает в субботу Минздрав республики.
Более пяти тысяч граждан Грузии находятся в карантине, почти все они прибыли на родину из других стран. Более 300 человек находятся в стационарах под наблюдением врачей. Это та категория граждан, у кого есть симптомы коронавируса, и они проходят лабораторные тесты. Выздоровели - 28 пациентов.
Накануне директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе заявил журналистам, что пик эпидемии коронавируса в Грузии будет через две-три недели.
"Если на пике эпидемии у нас будет тысяча зараженных вирусом, то считайте, что мы вышли из этого кризиса с небольшими потерями", - сказал Церцвадзе.
В Грузии с 21 марта до 21 апреля на территории всей страны введен режим чрезвычайного положения, а с 31 марта и всеобщий карантин, а также комендантский час с 21:00 до 06:00 часов. Закрыты все торговые объекты, кроме продуктовых магазинов, аптек и отделений банков.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Карабахский конфликт может быть решен на основе взаимного компромисса и отказа от максималистских подходов – МИД РФ
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
ЦБ Азербайджана планирует 6 апреля на депозитном аукционе привлечь 200 млн манатов на 14 дней
Трамп пока не собирается вводить пошлины или санкции в отношении РФ и Саудовской Аравии из-за цен на нефть
Объем сокращения нефтедобычи Россией ОПЕК+ определим 6 апреля, ситуация меняется ежедневно - Алекперов
Вакцина от коронавируса Covid-19 пройдет стадию тестов на животных в конце апреля, к июню могут начаться тесты на людях - "Вектор"
В мире разрабатывается до 30 вариантов вакцин от коронавируса COVID-19 - ВОЗ
COVID-19 опасен для молодых и ведущих здоровый образ жизни людей - ВОЗ
Президент Алиев распорядился выделить около 1 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Физулинского района
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Губинского района
Президент Азербайджана выделил 700 тыс. манатов на улучшение системы орошения Гейгельского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк ВТБ (Азербайджан) продлил обслуживание карт с истекшим сроком действия
Moody’s не видит рисков связанных с управлением Банка Республика
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог