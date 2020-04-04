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Дальнее зарубежье 04.04.2020 12:10

Певица Pink заявила, что выздоровела от коронавируса и пожертвует $1 млн на борьбу с ним

Американская певица Алиша Бет Мур, выступающая под псевдонимом Pink, заявила в субботу, что вылечилась от Covid-19 и намерена пожертвовать $1 млн в фонды по борьбе с ним.

"Две недели назад у моего трехлетнего сына Джеймсона и у меня появились симптомы Covid-19. К счастью, у нашего терапевта был доступ к тестам, и мой оказался положительным", - написала она на своей странице в соцсети Twitter.

"Два дня назад мы вновь прошли тестирование, и, к счастью, оно было отрицательным", - добавила певица.

Она заявила, что на протяжении болезни ее семья оставалась дома и соблюдала рекомендации врача. Певица раскритиковала власти США за то, что не у всех граждан страны есть возможность сдать анализы на заражение.

"Люди должны знать, что эта болезнь может коснуться всех: молодых и старых, здоровых и больных, бедных и богатых, и нужно, чтобы тестирование было бесплатным и широко доступным для всех", - подчеркнула певица. Она поблагодарила всех медицинских работников, которые лечат людей от коронавируса.

Она также заявила, что направит по $500 млн своих личных средств в фонды в Филадельфии и в Лос-Анджелесе на помощь медработникам и для борьбы с коронавирусом.

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Тэги: США, ПЕВИЦА, ВИРУС, ПОЖЕРТВОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]