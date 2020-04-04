Число заражений Covid-19 в Армении достигло 770

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Армении в субботу достигло 770, сообщает армянский единый информационный центр.

Накануне сообщалось о 736 зараженных в стране.

"По состоянию на 11:00 (10:00 мск) 4 апреля, количество подтвержденных случаев - 770. Количество выздоровевших - 43, число смертей - семь", - говорится в сообщении.

В стране действует режим чрезвычайного положения по коронавирусу.