1096 человек заболели COVID- 19 на Украине, за сутки выявлено 154 новых случая

На Украине зафиксировано 1096 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, 28 человек умерли, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

"В Украине зафиксировано 1096 случаев коронавирусной болезни COVID-19. По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая", - говорится в сообщении Минздрава на странице в Фейсбуке.