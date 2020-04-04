Число людей с первичными анализами на коронавирус в Дагестане выросло до 50 - Роспотребнадзор

Число подтвержденных случаев на COVID-19 в Дагестане осталось прежним - 25 человек, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель регионального Роспотребнадзора.
"По ошибке ранее сообщили, что выросло число подтвержденных случаев с коронавирусом и достигло 50 человек. На самом деле речь идет о первичных анализах. На сегодня в Дагестане у 50 человек подтвердились первичные анализы на коронавирус. Число подтвержденных остается прежним - 25 человек", - сказал собеседник агентства.
Всего в Дагестане проверено 2273 человека. На изоляции находились 1705 человек, снято по истечении срока карантина - 479. На сегодня на карантине в Дагестане находятся 1226 человек.
Ранее сообщалось, что у 25 жителей Дагестана подтвердился коронавирус.
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