Количество подтверждённых случаев коронавируса увеличилось в Москве до 3357 человек

В Москве подтверждено ещё 434 случая коронавирусной инфекции, говорится в сообщении на сайте столичной мэрии в субботу.

"В Москве подтверждено ещё 434 случая заражения COVID-19, всего количество заболевших достигало 3357 человек", - отмечается в сообщении.

Накануне количество заболевших было 2923 человека, за прошлые сутки прирост составил 448 новых случаев.

Всего в Москве выздоровело 168 человек, умерло 24 человека.