Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8427 RUR   0.022 GBR   2.1034 TRY   0.2563

Цена на нефть

02.04   $/bbl WTI 25.32 5.01 Brent 29.94 5.20

Погода в Баку

  ночь день

Регион 04.04.2020 12:23

За сутки количество заболевших коронавирусом в России увеличилось на 582 до 4731 человека - оперштаб

За сутки количество заболевших коронавирусом в России увеличилось на 582 до 4731 человека.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 582 в 32 регионах", - говорится в сообщении оперштаба в субботу.

В России на сегодняшний день всего зарегистрировано 4731 случай коронавирусной инфекции в 78 регионах.

Больше всего новых случаев в Москве - 434, за ней следуют Московская область - 49, Санкт-Петербург - 15, Брянская область - 12, Ивановская область - 10, в Рязанской и Ленинградской областях - по шесть заболевших, в Костромской области - пятеро, в Бурятии - четверо, в Орловской, Кировской, Челябинской, Амурской областях, Коми, Чечне, Алтайском крае - по трое, в Воронежской, Тульской, Ярославской областях, Адыгее - по двое, в Белгородской, Калужской, Смоленской, Тамбовской, Вологодской, Курганской, Свердловской, Омской, Сахалинской областях, Северной Осетии, Мордовии, Удмуртии - по одному заболевшему.

За сутки выписаны по выздоровлению 52 человека (из них половина - 26 - в Москве, еще 13 в Подмосковье, пятеро в Свердловской области, по двое в Крыму и Псковской областях, по одному в Оренбургской, Волгоградской, Рязанской областях и Хакасии) , а всего 333.

Умерли за сутки девять (из них семеро в Москве, по одному в Костромской области и Приморском крае), а всего - 43.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Вакцина от коронавируса Covid-19 пройдет стадию тестов на животных в конце апреля, к июню могут начаться тесты на людях - "Вектор" COVID-19 опасен для молодых и ведущих здоровый образ жизни людей - ВОЗ Число людей с первичными анализами на коронавирус в Дагестане выросло до 50 - Роспотребнадзор Путин: режим нерабочих дней в РФ продлевается до 30 апреля Асадов рассказал Мишустину о методах борьбы с коронавирусом в Азербайджане Президент регулярно делает тесты на коронавирус, с ним все в порядке - Песков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]