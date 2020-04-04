За сутки количество заболевших коронавирусом в России увеличилось на 582 до 4731 человека - оперштаб

За сутки количество заболевших коронавирусом в России увеличилось на 582 до 4731 человека.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 582 в 32 регионах", - говорится в сообщении оперштаба в субботу.
В России на сегодняшний день всего зарегистрировано 4731 случай коронавирусной инфекции в 78 регионах.
Больше всего новых случаев в Москве - 434, за ней следуют Московская область - 49, Санкт-Петербург - 15, Брянская область - 12, Ивановская область - 10, в Рязанской и Ленинградской областях - по шесть заболевших, в Костромской области - пятеро, в Бурятии - четверо, в Орловской, Кировской, Челябинской, Амурской областях, Коми, Чечне, Алтайском крае - по трое, в Воронежской, Тульской, Ярославской областях, Адыгее - по двое, в Белгородской, Калужской, Смоленской, Тамбовской, Вологодской, Курганской, Свердловской, Омской, Сахалинской областях, Северной Осетии, Мордовии, Удмуртии - по одному заболевшему.
За сутки выписаны по выздоровлению 52 человека (из них половина - 26 - в Москве, еще 13 в Подмосковье, пятеро в Свердловской области, по двое в Крыму и Псковской областях, по одному в Оренбургской, Волгоградской, Рязанской областях и Хакасии) , а всего 333.
Умерли за сутки девять (из них семеро в Москве, по одному в Костромской области и Приморском крае), а всего - 43.
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