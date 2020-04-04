COVID-19 опасен для молодых и ведущих здоровый образ жизни людей - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения фиксирует распространение нового коронавируса COVID-19 среди молодых и здоровых, у которых наблюдается тяжелое течение заболевания, уязвим перед новой инфекцией любой человек, сообщила представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

"В настоящее время мы наблюдаем прирост заболевших более молодого возраста и отмечаем, что симптоматика и течение болезни для них достаточно серьёзная. В частности, мы знаем, что среди заболевших есть люди с потенциально хорошим здоровьем, например, спортсмены и люди, ведущие здоровый образ жизни", - сказала Харрис в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на "России 1" (ВГТРК).

Она отметила, что "вирус не мутировал, но его распространение стало настолько широким, что уязвим стал каждый".

По словам Харрис, первым явным симптомом коронавирусной инфекции является повышенная температура, который встречается у 9 из 10 заболевших. "Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит. У них очень высокая температура, а потом внезапно они ощущают холод и дрожь. Самый явный симптом - это лихорадка и температура свыше 38 градусов, которая наблюдается более чем у 90% заболевших", - заявила представитель ВОЗ.