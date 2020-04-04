В мире разрабатывается до 30 вариантов вакцин от коронавируса COVID-19 - ВОЗ

В настоящее время существует от 20 до 30 кандидатов в вакцины от нового коронавируса COVID-19, сообщили представители Всемирной организации здравоохранения в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на "России 1" (ВГТРК).

"Сейчас 20 кандидат-вакцин в мире, о которых ВОЗ знает, но конечно, они все находятся в разных фазах своего исследования. Это как - это нормально, когда готовятся абсолютно новые вакцины", - заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

По словам представителя ВОЗ Маргарет Харрис таких вакцин больше и на их окончательное получение потребуется время.

"Есть 20 или даже 30 кандидатов на испытание вакцины. Плохая же новость в том, что для того, чтобы получить вакцину, нам потребуется время. Потому что она должна быть безопасной. Ибо первое правило - "не навреди", - сказала Харрис.

Она отметила, что "вакцинируемый должен быть абсолютно здоров и должен не болеть коронавирусом в прошлом". "Потому что нам необходимо убедиться, что иммунная система выработает защиту против коронавирируса", - пояснила Харрис.

Представитель ВОЗ в РФ Вуйнович в свою очередь выразила надежду, что вакцина будет разработана в максимальные сроки. Как рассказала Вуйнович, при разработке вакцины от Эболы тестирование началось уже в пике эпидемии.

"Тогда испытания над людьми начались в пик эпидемии, потому что надо было защитить людей, когда ученые были достаточно уверены, что вакцина безопасна, тогда на этих самих, на первой линии, скажем так, людей, которые, которые были под угрозой, началось исследование, тесты, и это было очень положительно. Надеемся, что с коронавирусом тоже так будет, и с вакциной, которая разрабатывается", - сказала Вуйнович.