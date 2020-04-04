Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8427 RUR   0.022 GBR   2.1034 TRY   0.2563

Цена на нефть

02.04   $/bbl WTI 25.32 5.01 Brent 29.94 5.20

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 04.04.2020 13:02

В мире разрабатывается до 30 вариантов вакцин от коронавируса COVID-19 - ВОЗ

В настоящее время существует от 20 до 30 кандидатов в вакцины от нового коронавируса COVID-19, сообщили представители Всемирной организации здравоохранения в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на "России 1" (ВГТРК).

"Сейчас 20 кандидат-вакцин в мире, о которых ВОЗ знает, но конечно, они все находятся в разных фазах своего исследования. Это как - это нормально, когда готовятся абсолютно новые вакцины", - заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

По словам представителя ВОЗ Маргарет Харрис таких вакцин больше и на их окончательное получение потребуется время.

"Есть 20 или даже 30 кандидатов на испытание вакцины. Плохая же новость в том, что для того, чтобы получить вакцину, нам потребуется время. Потому что она должна быть безопасной. Ибо первое правило - "не навреди", - сказала Харрис.

Она отметила, что "вакцинируемый должен быть абсолютно здоров и должен не болеть коронавирусом в прошлом". "Потому что нам необходимо убедиться, что иммунная система выработает защиту против коронавирируса", - пояснила Харрис.

Представитель ВОЗ в РФ Вуйнович в свою очередь выразила надежду, что вакцина будет разработана в максимальные сроки. Как рассказала Вуйнович, при разработке вакцины от Эболы тестирование началось уже в пике эпидемии.

"Тогда испытания над людьми начались в пик эпидемии, потому что надо было защитить людей, когда ученые были достаточно уверены, что вакцина безопасна, тогда на этих самих, на первой линии, скажем так, людей, которые, которые были под угрозой, началось исследование, тесты, и это было очень положительно. Надеемся, что с коронавирусом тоже так будет, и с вакциной, которая разрабатывается", - сказала Вуйнович.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНЫ, РАЗРАБОТКА


Похожие новости


Число жертв коронавируса в мире превысило 58 тысяч, число инфицированных приближается к 1 млн 100 тыс. Число жертв коронавируса в мире превысило 52 тысячи, число инфицированных - более 1 миллиона Число жертв коронавируса в мире превысило 46 тыс., число инфицированных - около 930 тыс Коронавирус унес жизни 30 тыс. человек в Европе Коронавирус уже унес жизни более 40 тыс. человек в мире Число заболевших коронавирусом в мире превысило 800 тыс. человек

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]