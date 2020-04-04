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Дальнее зарубежье 04.04.2020 15:00

В Южной Корее продлили меры изоляции до 19 апреля

Южнокорейские власти призвали граждан страны не выходить из дома и соблюдать социальное дистанцирование до 19 апреля, несмотря на замедление распространение коронавируса в стране, сообщают в субботу местные СМИ.

"У нас нет иного выбора, кроме как продолжить кампанию социального дистанцирования на некоторое время", - заявил премьер-министр Чон Се Гюн.

Жителям Южной Кореи предписано соблюдать дистанцию в 2 метра друг от друга, а также воздерживаться от посещения общественных мест, включая религиозные учреждения.

В Южной Корее выявили 10156 случаев заражения с конца января.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]