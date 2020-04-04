Джонсон призвал британцев не поддаваться соблазну выйти из дома в хорошую погоду

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу призвал британцев продолжать оставаться дома, чтобы замедлить распространение коронавируса.
"Страна приложила огромные усилия, принесла огромные жертвы и совершенно блестяще справилась с задержкой распространения коронавируса", - написал он на своей странице в Twitter.
"Но в эту замечательную погоду, пожалуйста, не поддавайтесь соблазну нарушить правила. Я призываю всех остаться дома, помочь системе здравоохранения и спасти жизни", - добавил Джонсон.
Сам Джонсон, заболевший коронавирусом, пока остается в самоизоляции из-за того, что у него не спадает температура. Глава британского правительства провел в самоизоляции уже восемь дней. Он сообщил, что заразился коронавирусом, на прошлой неделе.
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