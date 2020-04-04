В Азербайджане выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом, число инфицированных достигло 521

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 78 человек, сообщает оперативный штаб.

"Состояние 17 из них тяжелое, 26- средней тяжести, остальных - стабильное", - отмечает штаб.

Накануне сообщалось, что общее число инфицированных составляет 443. Таким образом, общее число зараженных достигло 521.

«В настоящее время в больницах специального режима на лечении находятся 484 человека», - подчеркивает штаб.

Еще 32 человека вылечились, пятеро - скончались.

Н.Аббасова