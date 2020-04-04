В Азербайджане выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом, число инфицированных достигло 521

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 78 человек, сообщает оперативный штаб.
"Состояние 17 из них тяжелое, 26- средней тяжести, остальных - стабильное", - отмечает штаб.
Накануне сообщалось, что общее число инфицированных составляет 443. Таким образом, общее число зараженных достигло 521.
«В настоящее время в больницах специального режима на лечении находятся 484 человека», - подчеркивает штаб.
Еще 32 человека вылечились, пятеро - скончались.
Н.Аббасова
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