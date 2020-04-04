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Здравоохранение 04.04.2020 15:00

В Азербайджане выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом, число инфицированных достигло 521

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 78 человек, сообщает оперативный штаб.

"Состояние 17 из них тяжелое, 26- средней тяжести, остальных - стабильное", - отмечает штаб.

Накануне сообщалось, что общее число инфицированных составляет 443. Таким образом, общее число зараженных достигло 521.

«В настоящее время в больницах специального режима на лечении находятся 484 человека», - подчеркивает штаб.

Еще 32 человека вылечились, пятеро - скончались.

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КООНАВИРУС, ЗАРАЖЕННЫЕ, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]