В Иране число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 55 тыс.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Иране превысило 55 тыс., скончались более 3,4 тыс. человек, сообщает в субботу агентство "Мехр" со ссылкой на данные Минздрава страны.
За последние сутки в стране выявили 2560 новых случаев заражения коронавирусом, общее число подтвержденных случаев с начала вспышки заболевания достигло 55743.
В критическом состоянии порядка 4103 зараженных.
К настоящему моменту выздоровели 19736 человек. Все эти люди уже выписаны из больниц.
Президент страны Хасан Рухани в субботу заявил, что план мер социального дистанцирования теперь будет работать в новом формате и будет называться "умным дистанцированием".
"Мы имплементировали первую и вторую стадии плана и достигли хороших результатов. Теперь мы на третьей стадии", - сказал он.
По словам президента, "положения по охране здоровья должны быть спроектированы так, чтобы все люди, включая занимающихся бизнесом, их сотрудников и клиентов, были уверены в том, что соблюдая эти меры, им будет гарантирована безопасность на работе и на улице".
"Если коронавирус останется на какое-то время, нам нужно с ним так разобраться, чтобы жизнь людей не была затруднена", - подчеркнул Рухани.
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