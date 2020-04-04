В Иране число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 55 тыс.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Иране превысило 55 тыс., скончались более 3,4 тыс. человек, сообщает в субботу агентство "Мехр" со ссылкой на данные Минздрава страны.

За последние сутки в стране выявили 2560 новых случаев заражения коронавирусом, общее число подтвержденных случаев с начала вспышки заболевания достигло 55743.

В критическом состоянии порядка 4103 зараженных.

К настоящему моменту выздоровели 19736 человек. Все эти люди уже выписаны из больниц.

Президент страны Хасан Рухани в субботу заявил, что план мер социального дистанцирования теперь будет работать в новом формате и будет называться "умным дистанцированием".

"Мы имплементировали первую и вторую стадии плана и достигли хороших результатов. Теперь мы на третьей стадии", - сказал он.

По словам президента, "положения по охране здоровья должны быть спроектированы так, чтобы все люди, включая занимающихся бизнесом, их сотрудников и клиентов, были уверены в том, что соблюдая эти меры, им будет гарантирована безопасность на работе и на улице".

"Если коронавирус останется на какое-то время, нам нужно с ним так разобраться, чтобы жизнь людей не была затруднена", - подчеркнул Рухани.