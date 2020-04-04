В Кувейте умер первый заразившийся короновирусом

В Кувейте зафиксирован первый случай смерти от COVID-19, сообщают арабские СМИ.

Умерший - индус 48 лет.

По данным на вечер пятницы в эмирате было зафиксировано 417 случаев заболевания, 82 случая выздоровления. Это был один из лучших показателей среди арабских стран.