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Дальнее зарубежье 04.04.2020 16:10

Новым лидером британских лейбористов стал Кир Стармер

Британский политик Кир Стармер сменит Джереми Корбина на посту лидера Лейбористской партии, сообщает The Guardian.

По итогам голосования в партии 57-летний политик обошел двух конкурентов - Ребекку Лонг-Бейли и Лизу Нэнди. За него проголосовали 56,2% из более чем 500 тыс. членов партии.

Его заместителем избрана Анджела Райнер.

Стармер сменит на посту Корбина, который пообещал уйти в отставку после поражения партии на последних выборах.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ЛИДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]