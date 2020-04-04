Новым лидером британских лейбористов стал Кир Стармер

Британский политик Кир Стармер сменит Джереми Корбина на посту лидера Лейбористской партии, сообщает The Guardian.

По итогам голосования в партии 57-летний политик обошел двух конкурентов - Ребекку Лонг-Бейли и Лизу Нэнди. За него проголосовали 56,2% из более чем 500 тыс. членов партии.

Его заместителем избрана Анджела Райнер.

Стармер сменит на посту Корбина, который пообещал уйти в отставку после поражения партии на последних выборах.