В Испании продлили особое положение из-за коронавируса до 26 апреля

Правительство Испании в субботу продлило особое положение в стране из-за ситуации с коронавирусом до 26 апреля, сообщает газета "Паис".

Такое решение принято руководством страны после совещания с научным комитетом, созданным для анализа и прогнозирования ситуации, связанной с распространением коронавируса нового типа.

Ранее сообщалось, что в Испании от коронавируса скончались свыше 11,7 тыс. человек. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Испании за сутки выросло на 7 026 и достигло 124 736. Страна в настоящий момент занимает второе место в мире по числу подтвержденных заражений.