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Дальнее зарубежье 04.04.2020 16:55

В Испании продлили особое положение из-за коронавируса до 26 апреля

Правительство Испании в субботу продлило особое положение в стране из-за ситуации с коронавирусом до 26 апреля, сообщает газета "Паис".

Такое решение принято руководством страны после совещания с научным комитетом, созданным для анализа и прогнозирования ситуации, связанной с распространением коронавируса нового типа.

Ранее сообщалось, что в Испании от коронавируса скончались свыше 11,7 тыс. человек. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Испании за сутки выросло на 7 026 и достигло 124 736. Страна в настоящий момент занимает второе место в мире по числу подтвержденных заражений.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИСПАНИЯ, КОРОНАВИРУС, РЕЖИМ, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]