Adidas пытается получить госкредит на 1-2 млрд евро

Германский производитель спортивных товаров adidas AG ведет переговоры с государственным банком развития KfW о кредите в размере от 1 млрд до 2 млрд евро на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Точный размер займа и сроки его предоставления не раскрываются.

Генеральный директор Adidas Каспер Рорштед ранее на этой неделе заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что компания не планирует обращаться напрямую за государственной поддержкой, но ей, возможно, понадобится привлечение заемного капитала. Более подробной информации представители Adidas и KfW пока не дают.

Adidas зафиксировала рост выручки и чистой прибыли по итогам 2019 года, но предупредила о влиянии вспышки коронавируса COVID-19 на ее бизнес в Китае в первом квартале.

Во вторник компания сообщила, что приостановит программу обратного выкупа акций на фоне неопределенности, связанной с пандемией.

Котировки акций adidas снижаются на 3,6% в ходе торгов в пятницу. С начала текущего года капитализация компании упала более чем на 30%, до 38,8 млрд евро.