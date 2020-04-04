Adidas пытается получить госкредит на 1-2 млрд евро

Германский производитель спортивных товаров adidas AG ведет переговоры с государственным банком развития KfW о кредите в размере от 1 млрд до 2 млрд евро на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Точный размер займа и сроки его предоставления не раскрываются.
Генеральный директор Adidas Каспер Рорштед ранее на этой неделе заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что компания не планирует обращаться напрямую за государственной поддержкой, но ей, возможно, понадобится привлечение заемного капитала. Более подробной информации представители Adidas и KfW пока не дают.
Adidas зафиксировала рост выручки и чистой прибыли по итогам 2019 года, но предупредила о влиянии вспышки коронавируса COVID-19 на ее бизнес в Китае в первом квартале.
Во вторник компания сообщила, что приостановит программу обратного выкупа акций на фоне неопределенности, связанной с пандемией.
Котировки акций adidas снижаются на 3,6% в ходе торгов в пятницу. С начала текущего года капитализация компании упала более чем на 30%, до 38,8 млрд евро.
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