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Дальнее зарубежье 04.04.2020 21:44

Adidas пытается получить госкредит на 1-2 млрд евро

Германский производитель спортивных товаров adidas AG ведет переговоры с государственным банком развития KfW о кредите в размере от 1 млрд до 2 млрд евро на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Точный размер займа и сроки его предоставления не раскрываются.

Генеральный директор Adidas Каспер Рорштед ранее на этой неделе заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что компания не планирует обращаться напрямую за государственной поддержкой, но ей, возможно, понадобится привлечение заемного капитала. Более подробной информации представители Adidas и KfW пока не дают.

Adidas зафиксировала рост выручки и чистой прибыли по итогам 2019 года, но предупредила о влиянии вспышки коронавируса COVID-19 на ее бизнес в Китае в первом квартале.

Во вторник компания сообщила, что приостановит программу обратного выкупа акций на фоне неопределенности, связанной с пандемией.

Котировки акций adidas снижаются на 3,6% в ходе торгов в пятницу. С начала текущего года капитализация компании упала более чем на 30%, до 38,8 млрд евро.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ADIDAS, КРЕДИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]