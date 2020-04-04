JPMorgan намерен получить полный контроль над китайским СП в сфере управления активами

Американский инвестбанк JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) намерен получить полный контроль над китайским СП в сфере управления активами.
Таким образом, JPMorgan может стать первым иностранным фининститутом, который будет полностью владеть китайской компанией в сфере ценных бумаг после полного снятия ограничений для зарубежных инвесторов в КНР 1 апреля 2020 года.
JPMorgan сообщил в пятницу, что его подразделение в сфере управления активами JPMorgan Asset Management заключило соглашение с китайским партнером - Shanghai International Trust Co., в соответствии с которым американская финкомпания получит 100% их СП - China International Fund Management Co. (CIFM), основанного в 2004 году.
В августе прошлого года стороны договорились об условиях сделки, по которой JPMorgan увеличит долю в СП до 51% с 49%.
"Мы приветствуем снятие Китаем ограничений для иностранных инвесторов, которое позволяет нам получить 100%-ную долю в CIFM", - заявил глава азиатского подразделения JPMorgan Asset Management Дэн Уоткинс.
Детали сделку между JPMorgan и Shanghai International Trust не разглашаются. Также нет данных о том, что компании планируют закрыть сделку, пишет The Wall Street Journal.
Представитель JPMorgan сообщил газете, что главой CIFM останется Эдди Вонг.
По данным на конец 2019 года в управлении CIFM находились активы на сумму более 150 млрд юаней ($21,2 млрд).
Другие иностранные финкомпании также стремятся наращивать присутствие на рынке КНР. Так, на этой неделе управляющие компании BlackRock (SPB: BLK) Inc. и Neuberger Berman подали на рассмотрение китайских регуляторов заявку на запуск бизнеса в сфере паевых инвестиционных фондов.
На прошлой неделе Goldman Sachs Group и Morgan Stanley (SPB: MS) получили от регуляторов КНР увеличить до контрольных доли в китайских СП.
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