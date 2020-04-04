Полиция Греции выписала штрафы на 4,2 млн евро за нарушение режима изоляции

Полиция Греции выписала штрафы на 4,2 млн евро за нарушение запрета на необязательные передвижения по городу, введенного для предотвращения распространения коронавируса, сообщает в субботу "Катимерини".
Так, согласно данным полиции Греции, с 23 марта по 3 апреля было выявлено 17358 нарушений среди граждан, каждый из которых получил штраф на 150 евро за то, что покинул свой дом без неотложной причины. В общей сложности, сумма штрафов превысила 2,6 млн евро.
Кроме того, полиция выявила 330 нарушений, штраф за каждое из которых составил 5 тыс. евро - это магазины, которые не закрылись для посетителей. В сумме эти штрафы превысили 1,6 млн евро.
Большинство нарушений зафиксированы в области Аттика, куда входят Афины, в Салониках, на Ионических островах.
Представитель полиции Иоанна Родзиокоу заявила, что большинство граждан страны соблюдают введенные запреты, что позволяет замедлить скорость распространения вируса, и что полиция Греции им за это благодарна.
Большая часть средств, вырученных за штрафы, будет вложена в систему здравоохранения Греции, отмечает издание.
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