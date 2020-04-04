Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8427 RUR   0.022 GBR   2.1034 TRY   0.2563

Цена на нефть

02.04   $/bbl WTI 25.32 5.01 Brent 29.94 5.20

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 04.04.2020 17:02

В Узбекистане за сутки выявлено 22 новых случаев заражения коронавирусом, число инфицированных достигло 263

В Узбекистане COVID-19 за сутки выявлен еще у 22 человек, общее число инфицированных увеличилось с 241 до 263, сообщает в субботу Минздрав республики.

По данным ведомства, 17 пациентов с диагнозом "пневмония" находятся в НИИ вирусологии в Ташкенте. Состояние четверых пациентов тяжелое.

Накануне директор Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве республики Бахром Алматов сообщил, что число находящихся на карантине под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус составляет 100 тыс. 770.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта. С тех пор 25 человек с COVID-19 выздоровели, еще двое скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


Похожие новости


Узбекистан разработал свою тест-систему для выявления COVID-19

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]