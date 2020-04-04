В Узбекистане за сутки выявлено 22 новых случаев заражения коронавирусом, число инфицированных достигло 263

В Узбекистане COVID-19 за сутки выявлен еще у 22 человек, общее число инфицированных увеличилось с 241 до 263, сообщает в субботу Минздрав республики.

По данным ведомства, 17 пациентов с диагнозом "пневмония" находятся в НИИ вирусологии в Ташкенте. Состояние четверых пациентов тяжелое.

Накануне директор Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве республики Бахром Алматов сообщил, что число находящихся на карантине под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус составляет 100 тыс. 770.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта. С тех пор 25 человек с COVID-19 выздоровели, еще двое скончались.