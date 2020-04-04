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Дальнее зарубежье 04.04.2020 18:00

В Польше - 3503 инфицированных коронавирусом, 73 - умерли от COVID-19

В Польше на утро субботы коронавирусная инфекция была подтверждена у 3503 человек, из них 73 умерли, сообщают местные СМИ.

Как сообщает портал RMF24.pl, по данным Минздрава Польши, выздоровели 116 человек.

По информации Минздрава, за сутки подтверждено 120 новых случаев заболевания COVID-19, а также констатировано два летальных исхода.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПОЛЬША, ВИРУС, ЗАРАЖЕННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]