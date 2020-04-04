В Польше - 3503 инфицированных коронавирусом, 73 - умерли от COVID-19

В Польше на утро субботы коронавирусная инфекция была подтверждена у 3503 человек, из них 73 умерли, сообщают местные СМИ.
Как сообщает портал RMF24.pl, по данным Минздрава Польши, выздоровели 116 человек.
По информации Минздрава, за сутки подтверждено 120 новых случаев заболевания COVID-19, а также констатировано два летальных исхода.
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