Президент Алиев назначил Исмайлова новым главой KIVDF

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Ахмеда Исмайлова исполнительным директором Государственного фонда поддержки развития СМИ (KIVDF).

Соответствующее распоряжение Алиев подписал в субботу, оно опубликовано на сайте главы государства.

Другим распоряжением Алиев освободил от должности исполнительного директора KIVDF Вугара Сафарли.

Н.Аббасова