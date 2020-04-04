Президент Алиев назначил Саттарова членом Нацсовета телевидения и радио Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о назначении Исмета Саттарова членом Национального совета телевидения и радио (НСТР) республика.

Соответствующее распоряжение Алиев подписал в субботу, оно опубликовано на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, Саттаров назначен членом НСТР сроком на шесть лет.