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Дальнее зарубежье 04.04.2020 17:28

Два человека убиты и шестеро ранены в результате нападения человека с ножом на прохожих на юго-востоке Франции

Два человека погибли и шестеро были ранены при нападении с ножом в субботу в городе Романс-сюр-Изер в департаменте Дром, сообщили французские СМИ.

По данным Le Figaro, пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще один получил ранение средней тяжести.

Напавший задержан, он легко ранен.

Со ссылкой на очевидцев СМИ пишут, что мужчина напал на людей, стоявших в очереди в булочную, а затем на покупателей нескольких других торговых точек.

По данным France Bleu, речь идет о суданском беженце 33 лет, ранее не замеченном полицией в правонарушениях. Причины нападения пока расследуются, но ряд СМИ ссылаются на свидетеля, утверждающего, что суданец якобы кричал: "Аллах акбар!"

На месте преступления развернуты подразделения полиции и спасателей. По информации телеканала TF1, по месту проживания задержанного идет обыск.

Решается вопрос, будет ли подключаться к расследованию национальная антитеррористическая прокуратура.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, НАПАДЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]